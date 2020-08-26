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Хабиров назвал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау

Ведомости

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что конфликт вокруг горы Куштау, где хотели добывать соду, исчерпан. Об этом он рассказал в эфире телеканала »Россия-24».

«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединено и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау мы не имеем права рассматривать», — приводит слова Хабирова ТАСС.

Ранее сегодня Генпрокуратура России начала проверку потери государством контроля в крупнейшем производителе пищевой соды в стране ‒ Башкирской содовой компании. Провести проверку поручил президент России Владимир Путин.

16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских.

Ранее по теме: Генпрокуратура начала проверку сделок с акциями Башкирской содовой компании

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных