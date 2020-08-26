Хабиров назвал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау

«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединено и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау мы не имеем права рассматривать», — приводит слова Хабирова ТАСС.