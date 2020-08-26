Хабиров назвал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что конфликт вокруг горы Куштау, где хотели добывать соду, исчерпан. Об этом он рассказал в эфире телеканала »Россия-24».
«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединено и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау мы не имеем права рассматривать», — приводит слова Хабирова ТАСС.
Ранее сегодня Генпрокуратура России начала проверку потери государством контроля в крупнейшем производителе пищевой соды в стране ‒ Башкирской содовой компании. Провести проверку поручил президент России Владимир Путин.
16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских.