Силовики разогнали акцию протеста в Минске
Сотрудники белорусского ОМОН разогнали акцию протеста, которая проходила в среду вечером на площади Независимости в Минске с участием около 200 человек, пишет ТАСС.
Как отмечает агентство, протестующие отказались выполнять требования милиции, которая просила прекратить несанкционированное мероприятие. После этого на площадь приехало несколько автозаков с ОМОНом, при их виде участники протестной акции начали разбегаться.
По данным «РИА новости», сотрудники правоохранительных органов в итоге задержал несколько человек, участвовавших в акции, другим удалось скрыться.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.