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В Госдуме предложили запретить караоке до конца года

Ведомости

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить в развлекательных заведениях организацию услуг караоке из-за коронавируса, передает телеканал RT со ссылкой на его письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», ‒ говорится в письме.

Сухарев обратил внимание на то, что в России все еще выявляют более 4000 случаев коронавируса ежедневно. Российские и зарубежные эксперты считают, по его словам, что караоке в развлекательных заведениях повышает риски распространения инфекции.

Заведения, в случае принятия запрета, смогут продолжить предоставлять услуги по организации общественного питания, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных