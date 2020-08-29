В Госдуме предложили запретить караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить в развлекательных заведениях организацию услуг караоке из-за коронавируса, передает телеканал RT со ссылкой на его письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.
«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», ‒ говорится в письме.
Сухарев обратил внимание на то, что в России все еще выявляют более 4000 случаев коронавируса ежедневно. Российские и зарубежные эксперты считают, по его словам, что караоке в развлекательных заведениях повышает риски распространения инфекции.
Заведения, в случае принятия запрета, смогут продолжить предоставлять услуги по организации общественного питания, добавил он.