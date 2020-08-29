Умер народный артист СССР Владимир Андреев
«Умер Андреев», ‒ написал он.
Как рассказал Заславский в комментарии ТАСС, Андреев скончался на даче. По его словам, актер неважно себя чувствовал последние дни, он страдал от ишемической болезни сердца.
27 августа Андреев отметил свое 90-летие.
Андреев закончил ГИТИС в 1952-м г., после чего поступил в Московской театр им. М. Ермоловой. В 1970 г. он стал главным режиссером Театра им. М. Ермоловой, а в 1990-м – его художественным руководителем.
Актер снялся в картинах «Аттестат зрелости», «Человек родился», «До будущей весны», «Калиф-аист» и многих других.