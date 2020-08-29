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Умер народный артист СССР Владимир Андреев

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Народный артист СССР, заведующий кафедрой актерского мастерства ГИТИСа Владимир Андреев скончался, сообщил ректор института Григорий Заславский в Facebook.

«Умер Андреев», ‒ написал он.

Как рассказал Заславский в комментарии ТАСС, Андреев скончался на даче. По его словам, актер неважно себя чувствовал последние дни, он страдал от ишемической болезни сердца.

27 августа Андреев отметил свое 90-летие.

Андреев закончил ГИТИС в 1952-м г., после чего поступил в Московской театр им. М. Ермоловой. В 1970 г. он стал главным режиссером Театра им. М. Ермоловой, а в 1990-м – его художественным руководителем.

Актер снялся в картинах «Аттестат зрелости», «Человек родился», «До будущей весны», «Калиф-аист» и многих других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных