От российских учителей не станут требовать прививки от коронавируса

«Прививка ‒ это всегда дело добровольное. Это первое. Второе ‒ во многих субъектах Федерации люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», ‒ рассказал он.