От российских учителей не станут требовать прививки от коронавируса
Вакцинация российских учителей от коронавируса будет добровольной, заявил руководитель департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко в эфире «Радио «Комсомольская правда».
«Прививка ‒ это всегда дело добровольное. Это первое. Второе ‒ во многих субъектах Федерации люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», ‒ рассказал он.
Семченко добавил, что учителя, которые не захотят делать прививку, смогут отказаться от вакцинации.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовый выпуск запланирован на ноябрь.