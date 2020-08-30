Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

От российских учителей не станут требовать прививки от коронавируса

Ведомости

Вакцинация российских учителей от коронавируса будет добровольной, заявил руководитель департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко в эфире «Радио «Комсомольская правда».

«Прививка ‒ это всегда дело добровольное. Это первое. Второе ‒ во многих субъектах Федерации люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», ‒ рассказал он.

Семченко добавил, что учителя, которые не захотят делать прививку, смогут отказаться от вакцинации.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовый выпуск запланирован на ноябрь.

Ранее по теме: В России пока не будут прививать детей от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных