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Полиция продлила проверку в связи с госпитализацией Навального

Ведомости

Транспортная полиция продлила до 20 сентября срок проверки в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время срок проверки продлен до 30 дней, т. е. до 20 сентября, по результатам будет принято решение», ‒ сообщил источник.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО сообщали, что полицейские осмотрели гостиничный номер, в котором проживал Навальный, а также маршрут его передвижения, проанализировали данные систем видеонаблюдения. Было изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Отмечалось, что следователи проводят более 20 криминалистических исследований.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Вскоре он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, по данным клиники, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество пока неизвестно. Врачи омской больницы скорой помощи не нашли следов яда в его организме.

Ранее по теме: Немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных