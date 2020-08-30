Полиция продлила проверку в связи с госпитализацией Навального
Транспортная полиция продлила до 20 сентября срок проверки в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время срок проверки продлен до 30 дней, т. е. до 20 сентября, по результатам будет принято решение», ‒ сообщил источник.
Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО сообщали, что полицейские осмотрели гостиничный номер, в котором проживал Навальный, а также маршрут его передвижения, проанализировали данные систем видеонаблюдения. Было изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Отмечалось, что следователи проводят более 20 криминалистических исследований.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Вскоре он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, по данным клиники, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество пока неизвестно. Врачи омской больницы скорой помощи не нашли следов яда в его организме.