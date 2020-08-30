Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, в полном объеме начнется учебный процесс. Принимая во внимание возможные риски с открытием границы, поручаю министерству здравоохранения и социального развития нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми к приему больных», ‒ рассказал он.