Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября
Власти Южной Осетии намерены открыть границу с Россией 15 сентября, рассказал президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса.
«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, в полном объеме начнется учебный процесс. Принимая во внимание возможные риски с открытием границы, поручаю министерству здравоохранения и социального развития нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми к приему больных», ‒ рассказал он.
По словам президента, к этому сроку власти должны будут согласовать с Россией порядок пересечения границы. Открытие границы может произойти и раньше, если согласование пройдет быстрее, добавил он. В случае же вспышки коронавируса на территории республики власти могут вернуться к ограничительным мерам, уточнил президент.
Ранее власти Молдавии приняли решение снять запрет на въезд для россиян, введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.