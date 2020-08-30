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Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября

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Власти Южной Осетии намерены открыть границу с Россией 15 сентября, рассказал президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, в полном объеме начнется учебный процесс. Принимая во внимание возможные риски с открытием границы, поручаю министерству здравоохранения и социального развития нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми к приему больных», ‒ рассказал он.

По словам президента, к этому сроку власти должны будут согласовать с Россией порядок пересечения границы. Открытие границы может произойти и раньше, если согласование пройдет быстрее, добавил он. В случае же вспышки коронавируса на территории республики власти могут вернуться к ограничительным мерам, уточнил президент.

Ранее власти Молдавии приняли решение снять запрет на въезд для россиян, введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

Ранее по теме: Венгрия закроет границы для иностранцев с 1 сентября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных