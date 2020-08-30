Белоруссия проводит тактические учения на Гродненском направлении
Вооруженные силы Белоруссии отрабатывают проведение боевых действий против диверсионных групп и вооруженных формирований на Гродненском направлении, сообщается на сайте Минобороны республики.
«В ходе учения отрабатываются вопросы поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями», — говорится в сообщении.
Кроме того, отрабатываются ведение оборонительного танкового боя на двух направлениях. Как заявил командующий учениями генерал-майор Виктор Гулевич, особенностью учений стало их проведение на незнакомой местности – на территории полей, лесов. Командование отчиталось об успешном выполнении поставленных задач.
22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.