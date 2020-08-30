Белоруссия проводит тактические учения на Гродненском направлении

Кроме того, отрабатываются ведение оборонительного танкового боя на двух направлениях. Как заявил командующий учениями генерал-майор Виктор Гулевич, особенностью учений стало их проведение на незнакомой местности – на территории полей, лесов. Командование отчиталось об успешном выполнении поставленных задач.