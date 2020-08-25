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В минобороны Белоруссии пообещали защитить страну от внутренних угроз

Ведомости

Белорусская армия готова защитить страну от внутренних угроз, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии и первый заместитель министра Александр Вольфович. 

«Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам, разрушить нашу систему образования, парализовать транспортные коммуникации, а самое главное ‒ подменять нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз», ‒ сказал Вольфович в видеообращении, опубликованном на сайте министерства.

Ранее в стране начался очередной этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил. В ней примут участие в том числе более 140 военнообязанных запаса.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.

Ранее по теме: В белорусскую армию призовут военных из запаса для проверки боеготовности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных