В минобороны Белоруссии пообещали защитить страну от внутренних угроз
Белорусская армия готова защитить страну от внутренних угроз, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии и первый заместитель министра Александр Вольфович.
«Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам, разрушить нашу систему образования, парализовать транспортные коммуникации, а самое главное ‒ подменять нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз», ‒ сказал Вольфович в видеообращении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее в стране начался очередной этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил. В ней примут участие в том числе более 140 военнообязанных запаса.
22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.