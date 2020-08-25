В минобороны Белоруссии пообещали защитить страну от внутренних угроз

«Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам, разрушить нашу систему образования, парализовать транспортные коммуникации, а самое главное ‒ подменять нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз», ‒ сказал Вольфович в видеообращении, опубликованном на сайте министерства.