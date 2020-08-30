У резиденции Лукашенко силовики развернули БТРы
Силовики развернули несколько БТР у дворца Независимости в Минске, где располагается резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «РИА Новости».
На проспекте Победителей выставлено оцепление со спецтехникой, толпа встала перед ними. По информации корреспондента, толпа растянулась от стелы «Минск — город-герой» до самого оцепления.
По данным портала Tut.by, к резиденции подъехали не менее десяти БТР. Силовики призывают людей разойтись.
Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в комментарии агентству «БелТА» заявила об отсутствии точных данных о числе участников акции протеста. По ее информации, были задержаны 125 человек.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.