Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Для профилактики болезней органов зрения следует приучить ребенка регулярно проводить гимнастику для глаз, для предотвращения развития нарушений костно-мышечной системы детскому организму необходима регулярная физическая нагрузка, например зарядка, отметили в Минздраве. Для профилактики же заболеваний эндокринной системы ребенок должен придерживаться сбалансированного питания, ограничивающего потребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов, добавили в ведомстве.