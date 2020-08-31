Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе
Родители должны помнить о сохранении рисков заражения коронавирусом и ответственно отнестись к подготовке детей к школе, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ведомство порекомендовало родителям доступным языком донести до детей информацию об опасности коронавирусной инфекции и мерах профилактики, на личном примере показывать следование профилактическим мерам и контролировать их соблюдение детьми.
Минздрав также напомнил и о росте «школьно-обусловленных» расстройств здоровья, зафиксированном в последние годы.
«К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной систем. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и т.п.», — уточнили в ведомстве.
Для профилактики болезней органов зрения следует приучить ребенка регулярно проводить гимнастику для глаз, для предотвращения развития нарушений костно-мышечной системы детскому организму необходима регулярная физическая нагрузка, например зарядка, отметили в Минздраве. Для профилактики же заболеваний эндокринной системы ребенок должен придерживаться сбалансированного питания, ограничивающего потребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов, добавили в ведомстве.