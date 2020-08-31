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Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

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Родители должны помнить о сохранении рисков заражения коронавирусом и ответственно отнестись к подготовке детей к школе, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Ведомство порекомендовало родителям доступным языком донести до детей информацию об опасности коронавирусной инфекции и мерах профилактики, на личном примере показывать следование профилактическим мерам и контролировать их соблюдение детьми.

Минздрав также напомнил и о росте «школьно-обусловленных» расстройств здоровья, зафиксированном в последние годы.

«К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной систем. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и т.п.», — уточнили в ведомстве.

Для профилактики болезней органов зрения следует приучить ребенка регулярно проводить гимнастику для глаз, для предотвращения развития нарушений костно-мышечной системы детскому организму необходима регулярная физическая нагрузка, например зарядка, отметили в Минздраве. Для профилактики же заболеваний эндокринной системы ребенок должен придерживаться сбалансированного питания, ограничивающего потребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов, добавили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных