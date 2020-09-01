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Профессор Гасан Гусейнов ушел из ВШЭ

Ведомости

Профессор высшей школы экономики, доктор филологических наук Гасан Гусейнов больше не является преподавателем университета. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Русский ориенталист» востоковеда Игоря Димитриева. Он опубликовал скрин переписки, где одна из студенток спрашивает профессора, почему среди курсов по выбору больше нет «Риторики». 

 «Я больше не работаю в Вышке», — следует из сообщения Гусейнова. Позже профессор подтвердил подлинность этой информации радиостанции «Говорит Москва», сообщив, что его контракт с университетом закончился. «Ведомости» направили запрос во ВШЭ.

Осенью прошлого года Гусейнов оказался в центре внимания после того, как на своей странице в Facebook высказался об отсутствии в Москве прессы на иностранных языках. Он написал, что в Москве, «где живут сотни тысяч кыргызов, украинцев, татар и немцев», нет прессы на иностранных языках, «кроме того убогого, клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Высказывание вызвало широкий общественный резонанс, комиссия Ученого совета университета рекомендовала профессору извиниться за свои слова. Тот в ответ пояснил, что высказал мнение как частное лицо, а не работник вуза и что считает русский язык прекрасным, но критикует то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, комментируя ситуацию, заявил, что как филологу профессору стоит относиться к новоязу спокойнее, а как преподавателю — учитывать, как его поведение скажется на репутации коллег. Позже пост Гусейнова был удален.

Ранее по теме: Комиссия по этике ВШЭ рекомендовала Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook

Гасан Гусейнов работал во ВШЭ с 2012 г. На своей странице в Facebook он сообщил, что будет вести курс лекций в «Свободном университете», который был основан бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми университет отказался продлевать контракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных