Профессор Гасан Гусейнов ушел из ВШЭ
Профессор высшей школы экономики, доктор филологических наук Гасан Гусейнов больше не является преподавателем университета. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Русский ориенталист» востоковеда Игоря Димитриева. Он опубликовал скрин переписки, где одна из студенток спрашивает профессора, почему среди курсов по выбору больше нет «Риторики».
«Я больше не работаю в Вышке», — следует из сообщения Гусейнова. Позже профессор подтвердил подлинность этой информации радиостанции «Говорит Москва», сообщив, что его контракт с университетом закончился. «Ведомости» направили запрос во ВШЭ.
Осенью прошлого года Гусейнов оказался в центре внимания после того, как на своей странице в Facebook высказался об отсутствии в Москве прессы на иностранных языках. Он написал, что в Москве, «где живут сотни тысяч кыргызов, украинцев, татар и немцев», нет прессы на иностранных языках, «кроме того убогого, клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Высказывание вызвало широкий общественный резонанс, комиссия Ученого совета университета рекомендовала профессору извиниться за свои слова. Тот в ответ пояснил, что высказал мнение как частное лицо, а не работник вуза и что считает русский язык прекрасным, но критикует то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, комментируя ситуацию, заявил, что как филологу профессору стоит относиться к новоязу спокойнее, а как преподавателю — учитывать, как его поведение скажется на репутации коллег. Позже пост Гусейнова был удален.
Гасан Гусейнов работал во ВШЭ с 2012 г. На своей странице в Facebook он сообщил, что будет вести курс лекций в «Свободном университете», который был основан бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми университет отказался продлевать контракт.