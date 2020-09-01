Профессор Гасан Гусейнов ушел из ВШЭ

Высказывание вызвало широкий общественный резонанс, комиссия Ученого совета университета рекомендовала профессору извиниться за свои слова. Тот в ответ пояснил, что высказал мнение как частное лицо, а не работник вуза и что считает русский язык прекрасным, но критикует то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, комментируя ситуацию, заявил, что как филологу профессору стоит относиться к новоязу спокойнее, а как преподавателю — учитывать, как его поведение скажется на репутации коллег. Позже пост Гусейнова был удален.