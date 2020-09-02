Роспотребнадзор разрешил занятия со студентами преподавателям старше 65 лет
Роспотребнадзор разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. К обычному режиму преподавания вуз может их вернуть только по согласованию с самими работниками, указывается в изменениях к рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях высшего образования, опубликованных на сайте санитарно-надзорного ведомства.
Ранее сотрудникам вузов из этих групп риска было запрещено работать, так как COVID-19 y них с высокой долей вероятности будет протекать в тяжелой форме. Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, рекомендации для вузов скорректировали «с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений Министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры».
С 1 сентября в очном режиме в России начались занятия как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Во всех них при этом выполняются предписанные санитарными врачами меры профилактики COVID-19: ступенчатые расписания занятий, социальное дистанцирование и др.