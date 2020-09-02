Роспотребнадзор разрешил занятия со студентами преподавателям старше 65 лет

Роспотребнадзор разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. К обычному режиму преподавания вуз может их вернуть только по согласованию с самими работниками, указывается в изменениях к рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях высшего образования, опубликованных на сайте санитарно-надзорного ведомства.