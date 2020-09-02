Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны
Почти половина россиян не знают дату начала Второй мировой войны, говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
48% опрошенных ошибочно заявили, что Вторая мировая война началась в 1941 г. Назвали дату начала Великой Отечественной войны 87% россиян, при этом верно ее определили 33% опрошенных, в основном молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.
По мнению 18% участников опроса, основной причиной начала Второй мировой войны стало стремление Германии расширить свою территорию и достичь мирового господства, еще 8% считают, что к началу войны привела борьба за ресурсы, землю и сферы влияния. Такое же количество респондентов уверено, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики того времени.
По данным ВЦИОМа, большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне. В качестве союзников 58% называют США, 52% ‒ Великобританию и 26% ‒ Францию, в качестве противников ‒ Германию (77%), Японию (36%) и Италию (33%). Основная часть респондентов ‒ 86% ‒ считают, что наиболее существенный вклад в победу во Второй мировой войне внес СССР, а также США (32%) и Великобритания (29%).