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Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

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Почти половина россиян не знают дату начала Второй мировой войны, говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

48% опрошенных ошибочно заявили, что Вторая мировая война началась в 1941 г. Назвали дату начала Великой Отечественной войны 87% россиян, при этом верно ее определили 33% опрошенных, в основном молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

По мнению 18% участников опроса, основной причиной начала Второй мировой войны стало стремление Германии расширить свою территорию и достичь мирового господства, еще 8% считают, что к началу войны привела борьба за ресурсы, землю и сферы влияния. Такое же количество респондентов уверено, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики того времени.

По данным ВЦИОМа, большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне. В качестве союзников 58% называют США, 52% ‒ Великобританию и 26% ‒ Францию, в качестве противников ‒ Германию (77%), Японию (36%) и Италию (33%). Основная часть респондентов ‒ 86% ‒ считают, что наиболее существенный вклад в победу во Второй мировой войне внес СССР, а также США (32%) и Великобритания (29%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных