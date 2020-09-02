Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

По мнению 18% участников опроса, основной причиной начала Второй мировой войны стало стремление Германии расширить свою территорию и достичь мирового господства, еще 8% считают, что к началу войны привела борьба за ресурсы, землю и сферы влияния. Такое же количество респондентов уверено, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики того времени.