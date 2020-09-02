СМИ узнали о заражении Неймара коронавирусом
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар заразился коронавирусом. Об этом сообщает французская газета L’Equipe.
Помимо Неймара положительные тесты на коронавирус подтвердились еще у двух игроков клуба ‒ Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Как отмечает газета, все трое провели летний отпуск на Ибице.
Ранее «Пари Сан-Жермен» официально сообщил о заболевании трех игроков клуба, но их имена не уточнялись. Неймар, Паредес и Ди Мария на данный момент соблюдают недельный карантин.
Неймар является самым дорогим футболистом в мире. В 2017 г. его трансфер из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро стал рекордным.