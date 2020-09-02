Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Клюева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, народного артиста России Бориса Клюева, который умер накануне.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Владимировича Клюева», ‒ говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что Борис Клюев принадлежал к «блистательной плеяде актеров ‒ хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа». «Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», ‒ подчеркнул Путин. Артист оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто его знал и ценил его щедрый, самобытный талант, добавил президент.
1 сентября пресс-служба Малого театра сообщила о смерти Бориса Клюева. Ему было 76 лет. Прощание с актером состоится 4 сентября в Малом театре.
Борис Клюев родился 13 июля 1944 г. в Москве. После окончания ВТУ им. М. С. Щепкина в 1969 г. был приглашен в Малый театр, где играл до середины 2010-х гг. Он известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ – роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.