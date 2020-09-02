Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Клюева

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, народного артиста России Бориса Клюева, который умер накануне.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Владимировича Клюева», ‒ говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что Борис Клюев принадлежал к «блистательной плеяде актеров ‒ хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа». «Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», ‒ подчеркнул Путин. Артист оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто его знал и ценил его щедрый, самобытный талант, добавил президент.

1 сентября пресс-служба Малого театра сообщила о смерти Бориса Клюева. Ему было 76 лет. Прощание с актером состоится 4 сентября в Малом театре.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 г. в Москве. После окончания ВТУ им. М. С. Щепкина в 1969 г. был приглашен в Малый театр, где играл до середины 2010-х гг. Он известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ – роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.

Ранее по теме: Умер актер Борис Клюев. Фотогалерея

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных