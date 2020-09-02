Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Умер экс-солист «Ласкового мая»

Ведомости

Солист первого состава музыкальной группы «Ласковый май» Александр Прико скончался, сообщил бывший фронтмен группы Юрий Шатунов на своей странице в Instagram.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», ‒ написал Шатунов. Причина смерти Прико не уточняется.

Музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram сообщил, что о месте и времени прощания с бывшим клавишником «Ласкового мая» сообщат дополнительно. «Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам это сделать», ‒ отметил он. 2 августа Разин сообщил, что Прико находится в тяжелом состоянии в больнице Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге.

По данным «Комсомольской правды», последние два месяца Прико боролся с онкологией. В августе его госпитализировали в тяжелом состоянии с симптомами коронавируса, однако анализы показали отрицательный результат. Супруга музыканта Елена рассказала, что из-за рака Прико регулярно откачивали жидкость из легких. Точный диагноз ему так и не поставили. Он умер в реанимации Покровской больницы Петербурга.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных