Умер экс-солист «Ласкового мая»
Солист первого состава музыкальной группы «Ласковый май» Александр Прико скончался, сообщил бывший фронтмен группы Юрий Шатунов на своей странице в Instagram.
«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», ‒ написал Шатунов. Причина смерти Прико не уточняется.
Музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram сообщил, что о месте и времени прощания с бывшим клавишником «Ласкового мая» сообщат дополнительно. «Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам это сделать», ‒ отметил он. 2 августа Разин сообщил, что Прико находится в тяжелом состоянии в больнице Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге.
По данным «Комсомольской правды», последние два месяца Прико боролся с онкологией. В августе его госпитализировали в тяжелом состоянии с симптомами коронавируса, однако анализы показали отрицательный результат. Супруга музыканта Елена рассказала, что из-за рака Прико регулярно откачивали жидкость из легких. Точный диагноз ему так и не поставили. Он умер в реанимации Покровской больницы Петербурга.