Умер экс-солист «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram сообщил, что о месте и времени прощания с бывшим клавишником «Ласкового мая» сообщат дополнительно. «Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам это сделать», ‒ отметил он. 2 августа Разин сообщил, что Прико находится в тяжелом состоянии в больнице Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге.