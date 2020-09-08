«Известия»: Российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

В ходе исследования в НМИЦ им. В.А. Алмазова из 28 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которые получали суфрактант-БЛ, 24 человека выздоровели. Еще у 4 пациентов группы успел развиться «цитокиновый шторм» – гиперреакция организма на вирус, затем – сепсис и тромбоз. В клинике Семеновского университета препарат использовался для лечения 32 тяжелых больных, из них 30 человек выжили. В перинатальном центре Тюмени препарат получали 16 беременных и родивших женщин, все они выздоровели, отметила заместитель главврача центра Марина Швечкова.