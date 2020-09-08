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«Известия»: Российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

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Лекарственный препарат Суфрактант-БЛ, разработанный для лечения тяжелого поражения легких человека, в ходе исследования помог снизить летальность от коронавируса среди пациентов в тяжелом состоянии с 80% до 14,3%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на медиков Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара, проводивших исследование препарата.

Лекарство является природным препаратом, который получается из бычьих легких: суфрактант – это жидкость, которая изнутри выстилает легочные альвеолы. Препарат давно применяется для лечения тяжелых поражений легких, и в ходе исследований лекарство показало эффективность при лечении коронавируса, отмечает издание.

В ходе исследования в НМИЦ им. В.А. Алмазова из 28 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которые получали суфрактант-БЛ, 24 человека выздоровели. Еще у 4 пациентов группы успел развиться «цитокиновый шторм» – гиперреакция организма на вирус, затем – сепсис и тромбоз. В клинике Семеновского университета препарат использовался для лечения 32 тяжелых больных, из них 30 человек выжили. В перинатальном центре Тюмени препарат получали 16 беременных и родивших женщин, все они выздоровели, отметила заместитель главврача центра Марина Швечкова.

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, что в России с июля проводится новое рандомизированное исследование по применению препарата, в рамках которого терапию получат около 90 пациентов. По итогам исследования препарат планируется включить в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса.

В начале сентября Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, согласно которым для лечения болезни могут быть использованы шесть препаратов. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Ранее по теме: Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных