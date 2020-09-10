В СК появится подразделение по борьбе с фальсификацией истории

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед школьниками во время Всероссийского открытого урока, призвал помнить события Великой Отечественной войны, чтобы ужасы нацизма никогда не повторились. По словам президента, сегодня ряд стран, желающих «изменить миропорядок» после окончания холодной войны, считают, что «для этого нужно немножко переписать историю». Это, по мнению Путина, сродни сотрудничеству с нацистами в годы войны.