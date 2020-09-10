В СК появится подразделение по борьбе с фальсификацией истории
В Следственном комитете России появится подразделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
«Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что работа нового подразделения будет направлена на установление виновных в совершении преступлений в годы войны, а также на предотвращение искажения исторических фактов.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед школьниками во время Всероссийского открытого урока, призвал помнить события Великой Отечественной войны, чтобы ужасы нацизма никогда не повторились. По словам президента, сегодня ряд стран, желающих «изменить миропорядок» после окончания холодной войны, считают, что «для этого нужно немножко переписать историю». Это, по мнению Путина, сродни сотрудничеству с нацистами в годы войны.