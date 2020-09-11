Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Ольга Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 г., возглавляет его с декабря 2000 г. Егорова переизбиралась на эту должность трижды. В 2014 г. она стала единственным кандидатом в конкурсе. Срок ее полномочий истекает 25 октября. В декабре 2019 г. второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Егоровой вынесли частное определение.