Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.
Ольга Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 г., возглавляет его с декабря 2000 г. Егорова переизбиралась на эту должность трижды. В 2014 г. она стала единственным кандидатом в конкурсе. Срок ее полномочий истекает 25 октября. В декабре 2019 г. второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Егоровой вынесли частное определение.
В конце августа ВККС и Верховный суд поддержали кандидатуру Михаила Птицына, уже 10 лет занимающего пост председателя Южного окружного военного суда, на должность председателя Мосгорсуда. Кандидатура Птицына была единственной.