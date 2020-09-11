Правоохранители задержали замглавы департамента Минпромторга

«По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки Министерство ранее сообщило о нанесенном действиями «ООО Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сказали в Минпромторге.