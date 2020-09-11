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Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга Исаева

Ведомости

Следствие попросило Замоскворецкий районный суд арестовать замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили «РИА Новости».

Как сообщили агентству в суде, следствие ходатайствовало об избрании в отношении Исаева меры пресечения в виде заключения под стражу. «Исаев находится в статусе обвиняемого», — заявили в суде. Ему вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы).

Срок ареста, о котором попросило следствие, не назывался.

Ранее сегодня «Ведомостям» сообщили в Минпромторге, что Исаев задержан сотрудниками МВД и ФСБ в рамках доследственной проверки по факту ущерба, нанесенного государству действиями ООО «Аквасервис». В ведомстве подчеркнули, что чиновник сотрудничает со следствием.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пояснял, что Исаев, прежде занимавший один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», по данным следователей, заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а через них потом выводил бюджетные средства. На сайте Минпромторга по состоянию на 17:23 мск говорится, что Исаев до сих пор находится в штате ведомства.

Накануне, 9 сентября, в рамках следственных мероприятий в Минпромторге прошли обыски.

Ранее по теме: Правоохранители задержали замглавы департамента Минпромторга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных