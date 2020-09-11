Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга Исаева
Следствие попросило Замоскворецкий районный суд арестовать замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили «РИА Новости».
Как сообщили агентству в суде, следствие ходатайствовало об избрании в отношении Исаева меры пресечения в виде заключения под стражу. «Исаев находится в статусе обвиняемого», — заявили в суде. Ему вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы).
Срок ареста, о котором попросило следствие, не назывался.
Ранее сегодня «Ведомостям» сообщили в Минпромторге, что Исаев задержан сотрудниками МВД и ФСБ в рамках доследственной проверки по факту ущерба, нанесенного государству действиями ООО «Аквасервис». В ведомстве подчеркнули, что чиновник сотрудничает со следствием.
«Интерфакс» со ссылкой на источник пояснял, что Исаев, прежде занимавший один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», по данным следователей, заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а через них потом выводил бюджетные средства. На сайте Минпромторга по состоянию на 17:23 мск говорится, что Исаев до сих пор находится в штате ведомства.
Накануне, 9 сентября, в рамках следственных мероприятий в Минпромторге прошли обыски.