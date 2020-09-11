Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга Исаева

«Интерфакс» со ссылкой на источник пояснял, что Исаев, прежде занимавший один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», по данным следователей, заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а через них потом выводил бюджетные средства. На сайте Минпромторга по состоянию на 17:23 мск говорится, что Исаев до сих пор находится в штате ведомства.