В Москве отменили фестиваль «Круг света»

Московский международный фестиваль «Круг света» проходит ежегодно. В нем принимают участие светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира. В дни фестиваля на фасадах архитектурных достопримечательностей Москвы разворачиваются красочные проекции, организаторы устраивают на улицах столицы мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков. Вход на все площадки фестиваля свободный.