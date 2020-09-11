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В Москве отменили фестиваль «Круг света»

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Московский международный фестиваль «Круг света» не состоится в 2020 году, сообщается на сайте фестиваля.

«Проведение 10-го Московского международного фестиваля «Круг света» в 2020 году не представляется возможным», — говорится в сообщении. Организаторы отметили, что решение принято в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Московский международный фестиваль «Круг света» проходит ежегодно. В нем принимают участие светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира. В дни фестиваля на фасадах архитектурных достопримечательностей Москвы разворачиваются красочные проекции, организаторы устраивают на улицах столицы мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков. Вход на все площадки фестиваля свободный.

В Москве за минувшие сутки выявлено 698 новых случаев заражения коронавирусом. 1256 пациентов выздоровели, 9 — погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных