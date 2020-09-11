В Москве отменили фестиваль «Круг света»
Московский международный фестиваль «Круг света» не состоится в 2020 году, сообщается на сайте фестиваля.
«Проведение 10-го Московского международного фестиваля «Круг света» в 2020 году не представляется возможным», — говорится в сообщении. Организаторы отметили, что решение принято в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
Московский международный фестиваль «Круг света» проходит ежегодно. В нем принимают участие светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира. В дни фестиваля на фасадах архитектурных достопримечательностей Москвы разворачиваются красочные проекции, организаторы устраивают на улицах столицы мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков. Вход на все площадки фестиваля свободный.
В Москве за минувшие сутки выявлено 698 новых случаев заражения коронавирусом. 1256 пациентов выздоровели, 9 — погибли.