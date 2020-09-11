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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Исаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 октября», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня «Ведомостям» сообщили в Минпромторге, что Исаев задержан сотрудниками МВД и ФСБ в рамках доследственной проверки по факту ущерба, нанесенного государству действиями ООО «Аквасервис».

В ведомстве подчеркнули, что чиновник сотрудничает со следствием. «Интерфакс» со ссылкой на источник пояснял, что Исаев, занимавший ранее один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», по данным следователей, заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а потом выводил через них бюджетные средства.

Ранее по теме: Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга Исаева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных