Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Исаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 октября», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня «Ведомостям» сообщили в Минпромторге, что Исаев задержан сотрудниками МВД и ФСБ в рамках доследственной проверки по факту ущерба, нанесенного государству действиями ООО «Аквасервис».
В ведомстве подчеркнули, что чиновник сотрудничает со следствием. «Интерфакс» со ссылкой на источник пояснял, что Исаев, занимавший ранее один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», по данным следователей, заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а потом выводил через них бюджетные средства.