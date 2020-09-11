Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

В ведомстве подчеркнули, что чиновник сотрудничает со следствием. «Интерфакс» со ссылкой на источник пояснял, что Исаев, занимавший ранее один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», по данным следователей, заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, а потом выводил через них бюджетные средства.