Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета», — сказал Мясников. По его мнению, в реальности переболели коронавирусом без симптомов или в легкой форме более 20 млн россиян. Коллективный иммунитет может сформироваться в России через два-три года, предположил врач.