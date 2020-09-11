Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом
Чем больше бессимптомных и легких форм заболевания коронавирусом будет в России, тем быстрее в стране сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому надо радоваться росту числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в интервью изданию «Подъем».
«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета», — сказал Мясников. По его мнению, в реальности переболели коронавирусом без симптомов или в легкой форме более 20 млн россиян. Коллективный иммунитет может сформироваться в России через два-три года, предположил врач.
Он отметил, что информация о количестве инфицированных — «абсолютно бессмысленная цифра». «Нам важно знать, сколько у нас тяжелых больных, сколько в реанимации, сколько умерло. Это говорит о степени опасности коронавируса, все остальное — это просто цифры от лукавого», — объяснил Мясников.
В России за минувшие сутки выявили 5504 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 051 874. Умерли за день 102 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 365. Продолжают лечение более 165 000 человек. 10 сентября оперативный штаб сообщал о 5363 новых случаях COVID-19.