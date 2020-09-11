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Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

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Чем больше бессимптомных и легких форм заболевания коронавирусом будет в России, тем быстрее в стране сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому надо радоваться росту числа заразившихся коронавирусом, заявил глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в интервью изданию «Подъем». 

«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета», — сказал Мясников. По его мнению, в реальности переболели коронавирусом без симптомов или в легкой форме более 20 млн россиян. Коллективный иммунитет может сформироваться в России через два-три года, предположил врач.

Он отметил, что информация о количестве инфицированных — «абсолютно бессмысленная цифра». «Нам важно знать, сколько у нас тяжелых больных, сколько в реанимации, сколько умерло. Это говорит о степени опасности коронавируса, все остальное — это просто цифры от лукавого», — объяснил Мясников.

В России за минувшие сутки выявили 5504 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 051 874. Умерли за день 102 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 365. Продолжают лечение более 165 000 человек. 10 сентября оперативный штаб сообщал о 5363 новых случаях COVID-19.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 5504 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных