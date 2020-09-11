Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального

Ведомости

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Там делегация ОЗХО получила результаты анализов Навального.

«Делегация ОЗХО, как пишет Der Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования», — пишет ТАСС, ссылаясь на статью немецкого издания.

Помимо этого, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, как утверждает журнал, в ходе одного из закрытых заседаний заявил, что основатель ФБК подвергся воздействию «более жесткого» варианта яда группы «Новичок».

Навальный находится в «Шарите» с 22 августа. Туда его доставили из омской больницы, где он провел два дня. Политику стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а затем впал в кому. При этом российские медики в ходе обследования не обнаружили в его анализах следов отравляющих веществ. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его вывели из комы, он стал реагировать на обращения. 10 сентября Der Spiegel сообщила, что Навальный может говорить.

Ранее по теме: Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных