Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального
Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Там делегация ОЗХО получила результаты анализов Навального.
«Делегация ОЗХО, как пишет Der Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования», — пишет ТАСС, ссылаясь на статью немецкого издания.
Помимо этого, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, как утверждает журнал, в ходе одного из закрытых заседаний заявил, что основатель ФБК подвергся воздействию «более жесткого» варианта яда группы «Новичок».
Навальный находится в «Шарите» с 22 августа. Туда его доставили из омской больницы, где он провел два дня. Политику стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а затем впал в кому. При этом российские медики в ходе обследования не обнаружили в его анализах следов отравляющих веществ. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его вывели из комы, он стал реагировать на обращения. 10 сентября Der Spiegel сообщила, что Навальный может говорить.