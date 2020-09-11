В ОНК сообщили о скором появлении нового адвоката у Ефремова

«Насколько я знаю, семья продолжает искать адвоката, буквально уже в понедельник они определятся. Сегодня Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, это камера на четырех человек, но их пока трое. У него нормальные отношения с ними. В камере появился холодильник, в предыдущей его не было. По здоровью и быту у него все нормально, жалоб нет, Ефремова стали выводить на прогулки», — сказала Литвинович.