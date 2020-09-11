Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В ОНК сообщили о скором появлении нового адвоката у Ефремова

Ведомости

Семья актера Михаила Ефремова продолжает поиски нового адвоката, есть вероятность, что нового защитника представят уже в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. 

«Насколько я знаю, семья продолжает искать адвоката, буквально уже в понедельник они определятся. Сегодня Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, это камера на четырех человек, но их пока трое. У него нормальные отношения с ними. В камере появился холодильник, в предыдущей его не было. По здоровью и быту у него все нормально, жалоб нет, Ефремова стали выводить на прогулки», — сказала Литвинович.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно 3,5 года в колонии поселения. Литвинович ранее заявила, что Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.

10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского. 

Ранее по теме: Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных