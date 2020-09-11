В ОНК сообщили о скором появлении нового адвоката у Ефремова
Семья актера Михаила Ефремова продолжает поиски нового адвоката, есть вероятность, что нового защитника представят уже в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
«Насколько я знаю, семья продолжает искать адвоката, буквально уже в понедельник они определятся. Сегодня Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, это камера на четырех человек, но их пока трое. У него нормальные отношения с ними. В камере появился холодильник, в предыдущей его не было. По здоровью и быту у него все нормально, жалоб нет, Ефремова стали выводить на прогулки», — сказала Литвинович.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно 3,5 года в колонии поселения. Литвинович ранее заявила, что Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.
10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.