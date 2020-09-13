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СК заподозрил в мошенничестве депутата из Новороссийска

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска шестого созыва и представителя партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина, сообщает пресс-служба ведомства. Его подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн руб. от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий», ‒ сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о неосуществлении провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан.

Ерохин был задержан на месте происшествия. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства произошедшего. СК опубликовал в YouTube видео, на котором следователи показывают изъятые при задержании деньги.

В ведомстве отметили, что задержанный депутат месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением.

Сегодня, в единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.

Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначения глав состоялось через голосование в парламенте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных