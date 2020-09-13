СК заподозрил в мошенничестве депутата из Новороссийска
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска шестого созыва и представителя партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина, сообщает пресс-служба ведомства. Его подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн руб. от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий», ‒ сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что речь идет о неосуществлении провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан.
Ерохин был задержан на месте происшествия. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства произошедшего. СК опубликовал в YouTube видео, на котором следователи показывают изъятые при задержании деньги.
В ведомстве отметили, что задержанный депутат месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением.
Сегодня, в единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначения глав состоялось через голосование в парламенте.