Канцлер Австрии объявил о начале в стране второй волны коронавируса
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в обращении к нации, опубликованном на сайте австрийского агентства печати APA.
«То, что мы сейчас переживаем, ‒ это начало второй волны. Число зараженных растет день ото дня», ‒ заявил он.
Курц пояснил, что еще две недели назад в Австрии фиксировалось примерно по 350 случаев заражения в день, однако накануне медики выявили уже 850 заболевших. Наиболее нестабильной обстановка остается в Вене, где фиксируется половина всех случаев заражения в стране, отметил он.
Канцлер предупредил о том, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса вскоре увеличится до 1000, и призвал сограждан соблюдать все необходимые меры профилактики распространения инфекции.
«Осень и зима будут тяжелыми для всех нас. Поэтому сейчас мы все должны справиться с проблемами грядущих месяцев, продемонстрировав ту же дисциплину и осторожность, что и весной», ‒ добавил Курц.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австрии выявлено более 33 000 случаев заражения коронавирусом, скончались 756 человек. Всего, по его информации, в мире выявлено более 28,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 920 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,4 млн случаев, Индии (4,7 млн) и Бразилии (4,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.