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Канцлер Австрии объявил о начале в стране второй волны коронавируса

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в обращении к нации, опубликованном на сайте австрийского агентства печати APA.

«То, что мы сейчас переживаем, ‒ это начало второй волны. Число зараженных растет день ото дня», ‒ заявил он.

Курц пояснил, что еще две недели назад в Австрии фиксировалось примерно по 350 случаев заражения в день, однако накануне медики выявили уже 850 заболевших. Наиболее нестабильной обстановка остается в Вене, где фиксируется половина всех случаев заражения в стране, отметил он.

Канцлер предупредил о том, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса вскоре увеличится до 1000, и призвал сограждан соблюдать все необходимые меры профилактики распространения инфекции.

«Осень и зима будут тяжелыми для всех нас. Поэтому сейчас мы все должны справиться с проблемами грядущих месяцев, продемонстрировав ту же дисциплину и осторожность, что и весной», ‒ добавил Курц.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австрии выявлено более 33 000 случаев заражения коронавирусом, скончались 756 человек. Всего, по его информации, в мире выявлено более 28,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 920 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,4 млн случаев, Индии (4,7 млн) и Бразилии (4,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных