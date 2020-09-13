Канцлер Австрии объявил о начале в стране второй волны коронавируса

Курц пояснил, что еще две недели назад в Австрии фиксировалось примерно по 350 случаев заражения в день, однако накануне медики выявили уже 850 заболевших. Наиболее нестабильной обстановка остается в Вене, где фиксируется половина всех случаев заражения в стране, отметил он.