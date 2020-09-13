Губернатор назвал самостроем сгоревший дом в Краснодаре

«По предварительным данным, этот дом ‒ на самом деле самострой, который в 2012 г. был узаконен судебным решением», ‒ сообщил он. По его словам, призывы к легализации самостроев являются лишь проявлением безответственности, а последствия пожара могли быть гораздо трагичнее.