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Губернатор назвал самостроем сгоревший дом в Краснодаре

Ведомости

Жилой многоэтажный дом, где ночью произошел крупный пожар, является, по предварительным данным, самостроем, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«По предварительным данным, этот дом ‒ на самом деле самострой, который в 2012 г. был узаконен судебным решением», ‒ сообщил он. По его словам, призывы к легализации самостроев являются лишь проявлением безответственности, а последствия пожара могли быть гораздо трагичнее.

Глава региона поручил организовать комиссии по оценке ущерба и оказать необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Кондратьев уточнил, что застройщик самостоятельно будет возмещать ущерб, если подтвердятся факты нарушения строительных норм.

По данным краевого МЧС, прибывшие на место пожара подразделения обнаружили, что открытое горение охватило несколько квартир, сразу же началась эвакуация жильцов. Спустя более двух часов пожарные локализовали горение на площади 4000 кв. м, спустя еще два часа пожар был полностью потушен.

Спасатели успели вовремя эвакуировать 300 человек, никто в результате инцидента не пострадал. Жильцов дома пока разместили в гостиницах. По предварительным данным, повреждены 64 квартиры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных