В Бресте силовики применили водомет против протестующих
Сотрудники правоохранительных органов применили водомет для разгона протестующих в Бресте, передает корреспондент Tut.by. «В Бресте на улице появился водомет. Его применили против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Начались жесткие задержания, много ОМОНа», ‒ сообщил он.
Также на площадь прибыли милиционеры со щитами, после чего протестующие разбежались по другим улицам.
Воскресные акции протеста проходят также в Минске, Гродно, Могилеве и других городах. В столице силовики блокировали колонну протестующих на проспекте Победителей рядом с ТЦ «Арена-сити» на подступах к элитному поселку Дрозды, где преимущественно проживают высокопоставленные белорусские чиновники. По информации «Интерфакса», рядом с оцеплением раздались выстрелы в воздух, однако в МВД республики эту информацию не подтвердили.
По последним опубликованным данным МВД, в воскресенье были задержаны около 250 человек.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.