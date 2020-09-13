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В Бресте силовики применили водомет против протестующих

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Сотрудники правоохранительных органов применили водомет для разгона протестующих в Бресте, передает корреспондент Tut.by. «В Бресте на улице появился водомет. Его применили против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Начались жесткие задержания, много ОМОНа», ‒ сообщил он.

Также на площадь прибыли милиционеры со щитами, после чего протестующие разбежались по другим улицам.

Воскресные акции протеста проходят также в Минске, Гродно, Могилеве и других городах. В столице силовики блокировали колонну протестующих на проспекте Победителей рядом с ТЦ «Арена-сити» на подступах к элитному поселку Дрозды, где преимущественно проживают высокопоставленные белорусские чиновники. По информации «Интерфакса», рядом с оцеплением раздались выстрелы в воздух, однако в МВД республики эту информацию не подтвердили.

По последним опубликованным данным МВД, в воскресенье были задержаны около 250 человек.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных