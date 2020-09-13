В Бресте силовики применили водомет против протестующих

Воскресные акции протеста проходят также в Минске, Гродно, Могилеве и других городах. В столице силовики блокировали колонну протестующих на проспекте Победителей рядом с ТЦ «Арена-сити» на подступах к элитному поселку Дрозды, где преимущественно проживают высокопоставленные белорусские чиновники. По информации «Интерфакса», рядом с оцеплением раздались выстрелы в воздух, однако в МВД республики эту информацию не подтвердили.