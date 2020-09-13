Памфилова призвала отменять результаты выборов в случае нарушений
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала всех сотрудников избиркомов отменять результаты выборов в случае выявления нарушений.
«Я прошу всех коллег, которые нас слышат: если есть какие-то нарушения ‒ не сомневайтесь, отменяйте результаты! Никаких сомнительных побед нам не нужно», ‒ заявила она.
Памфилова также обвинила некоторых наблюдателей на выборах в хамском поведении и срыве работы комиссий. «Нам нужны наблюдатели, а не устроители провокаций», ‒ цитирует ее ТАСС.
Сегодня, в единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).