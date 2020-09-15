МВД предложило разрешить мигрантам из ЕАЭС повторно не сдавать на права

В России с 1 января 2017 г. разрешается управление транспортом для работы и занятия бизнесом только на основании российских водительских прав, а также гражданам Киргизии и стран, где русский язык законодательно закреплен в статусе официального. «Согласно проектируемым изменениям запрет не будет распространиться [также] на граждан государств – членов Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении. Граждане стран ЕАЭС, согласно проекту, смогут пользоваться ранее выданными национальными водительскими правами.