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МВД предложило разрешить мигрантам из ЕАЭС повторно не сдавать на права

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МВД предложило разрешить мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не сдавать повторно на водительские права для трудоустройства или организации предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В России с 1 января 2017 г. разрешается управление транспортом для работы и занятия бизнесом только на основании российских водительских прав, а также гражданам Киргизии и стран, где русский язык законодательно закреплен в статусе официального. «Согласно проектируемым изменениям запрет не будет распространиться [также] на граждан государств – членов Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении. Граждане стран ЕАЭС, согласно проекту, смогут пользоваться ранее выданными национальными водительскими правами.

Сейчас законопроект с поправками в ст. 25 Федерального закона ‎«О безопасности дорожного движения» находится в стадии обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Для оплаты налога иностранцу нужно будет оформить электронный патент. Работодателям, которые захотят принять на работу иностранного работника, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Сроком уплаты налога предлагается сделать 15 дней.

Согласно проекту предлагается выпускать для иностранных работников ID-карты с персональными данными, собирать у мигрантов отпечатки пальцев перед въездом в Россию и создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих работников из-за рубежа. Также в законопроекте предлагается установить условия принятия мигрантов на работу: установить соответствие размера их зарплаты средней зарплате этой категории работников в регионе, закрепить обязательное отсутствие штрафов за нарушение российских законов.

Ранее по теме: МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных