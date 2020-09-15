МВД предложило разрешить мигрантам из ЕАЭС повторно не сдавать на права
МВД предложило разрешить мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не сдавать повторно на водительские права для трудоустройства или организации предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В России с 1 января 2017 г. разрешается управление транспортом для работы и занятия бизнесом только на основании российских водительских прав, а также гражданам Киргизии и стран, где русский язык законодательно закреплен в статусе официального. «Согласно проектируемым изменениям запрет не будет распространиться [также] на граждан государств – членов Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении. Граждане стран ЕАЭС, согласно проекту, смогут пользоваться ранее выданными национальными водительскими правами.
Сейчас законопроект с поправками в ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» находится в стадии обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Для оплаты налога иностранцу нужно будет оформить электронный патент. Работодателям, которые захотят принять на работу иностранного работника, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Сроком уплаты налога предлагается сделать 15 дней.
Согласно проекту предлагается выпускать для иностранных работников ID-карты с персональными данными, собирать у мигрантов отпечатки пальцев перед въездом в Россию и создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих работников из-за рубежа. Также в законопроекте предлагается установить условия принятия мигрантов на работу: установить соответствие размера их зарплаты средней зарплате этой категории работников в регионе, закрепить обязательное отсутствие штрафов за нарушение российских законов.