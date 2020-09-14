МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов
МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
По данным издания, для оплаты налога иностранцу нужно будет оформить электронный патент. Работодателям, которые захотят принять на работу иностранного работника, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Также в законопроекте предлагается установить условия принятия мигрантов на работу. Размер их зарплаты должен соответствовать средней зарплаты этой категории работников в регионе, у работника не должно быть неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.
Если иностранный работник не заплатит авансовый налог, ему направят уведомление с требованием заплатить его в течение 15 дней. При отказе заплатить мигранту могут запретить работать в России или депортировать из страны. Согласно проекту, предлагается выпускать для иностранных работников ID-карты с персональными данными, собирать у мигрантов отпечатки пальцев перед въездом в Россию и создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих работников из-за рубежа.