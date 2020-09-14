МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

По данным издания, для оплаты налога иностранцу нужно будет оформить электронный патент. Работодателям, которые захотят принять на работу иностранного работника, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Также в законопроекте предлагается установить условия принятия мигрантов на работу. Размер их зарплаты должен соответствовать средней зарплаты этой категории работников в регионе, у работника не должно быть неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.