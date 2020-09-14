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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

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МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.

По данным издания, для оплаты налога иностранцу нужно будет оформить электронный патент. Работодателям, которые захотят принять на работу иностранного работника, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Также в законопроекте предлагается установить условия принятия мигрантов на работу. Размер их зарплаты должен соответствовать средней зарплаты этой категории работников в регионе, у работника не должно быть неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

Если иностранный работник не заплатит авансовый налог, ему направят уведомление с требованием заплатить его в течение 15 дней. При отказе заплатить мигранту могут запретить работать в России или депортировать из страны. Согласно проекту, предлагается выпускать для иностранных работников ID-карты с персональными данными, собирать у мигрантов отпечатки пальцев перед въездом в Россию и создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих работников из-за рубежа.

Ранее по теме: Россия может обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных