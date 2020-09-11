Россия может обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев
МВД России хочет обязать иностранцев, находящихся в стране более 30 дней, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты вместо бумажных миграционных карт, на которых будут личные данные и патенты на работу, сообщает «Коммерсант». Предложения разрабатываются по поручению президента Владимира Путина и войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в России, отмечает издание.
Концепция документа накануне была представлена на слушаниях в Общественной палате. Как пояснила изданию начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, министерство предлагает дать мигрантам возможность менять цель въезда в Россию буквально «на ходу», без выезда из страны. В данный момент цель въезда можно указывать лишь при пересечении границы.
Также МВД вводит ID-карты для нового образца. Чтобы их получить иностранцам нужно будет пройти медицинское освидетельствование, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. «Первое нововведение, по словам госпожи Казаковой, даст иностранцам возможность "уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств" не может выехать», — пишет издание. В частности, электронные карты ID-карты помогут избежать подделок и траты времени на их проверку.
В 2017 г. МВД уже вносило в Госдуму законопроект, который предлагал проводить в России процедуру прохождения дактилоскопии приезжающим иностранцам. С 10 декабря 2014 г. В России была введена процедура сканирования папиллярных узоров всех пальцев рук иностранцев и лиц без гражданства при оформлении им въездных виз или транзитных виз для следования через территорию страны.