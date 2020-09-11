Россия может обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

Также МВД вводит ID-карты для нового образца. Чтобы их получить иностранцам нужно будет пройти медицинское освидетельствование, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. «Первое нововведение, по словам госпожи Казаковой, даст иностранцам возможность "уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств" не может выехать», — пишет издание. В частности, электронные карты ID-карты помогут избежать подделок и траты времени на их проверку.