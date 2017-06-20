МВД собирается снимать отпечатки пальцев у прибывающих в Россию иностранцев

МВД России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается в России проводить процедуру прохождения дактилоскопии приезжающим иностранцам. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на заседании в Совете Федерации.

«Министерством внутренних дел внесен федеральный закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания», - сказал он.

По его словам, работа по ужесточению контроля режима пребывания иностранцев в России продолжится. «За прошлый год в результате проверки по базам "Папиллон" системой дактилоскопирования выявлено 26 000 граждан иностранных государств, в большей степени стран Средней Азии, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России», - уточнил замминистра.