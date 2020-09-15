Адвокат сообщил о согласии ФСБ ознакомить Сафронова с материалами дела
Следователь ФСБ Александр Чабан удовлетворил ходатайство советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, об ознакомлении его с документами и материалами дела, которые доказывают его связь с чешской разведкой. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат Сафронова Иван Павлов.
По его словам, следователь сообщил о том, что удовлетворил данное ходатайство еще в пятницу, 11 сентября, после чего, как ожидалось, материалы должны были быть представлены Сафронову в понедельник, 14 сентября. На эту дату следователь вызвал Сафронова в отдел для проведения следственных действий. Каких именно, Павлов не уточнил, сославшись на подписку о неразглашении.
«Однако следователь нам так и не представил никаких материалов. Когда именно планируют представить [материалы], нам тоже не было сообщено», – сказал Павлов.
Ранее Павлов сообщил, что следствие предложило Сафронову пойти на сделку и раскрыть имена источников его публикаций.
«Мы такой вариант даже не рассматривали», – сказал Павлов, отметив, что «нельзя интересоваться источниками в рамках уголовного дела и одновременно говорить, что дело никак не связано с журналистской деятельностью Ивана».
Сегодня Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 декабря, отказав в удовлетворении жалобы защиты.
2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста до 7 декабря. Сафронов, который с мая 2020 г. является советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля. С тех пор он находится под арестом, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК. Статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Адвокаты просили судью принять решение о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. В Лефортовский суд 2 сентября было предоставлено более 140 личных поручительств и характеристик журналистов, правозащитников и политиков в поддержку Сафронова. Судья Мосгорсуда Елена Жигалева повторно рассматривать их не стала. Заседание проходило в закрытом режиме, родственники и пресса смогли присутствовать только на оглашении решения суда.
Как ранее сообщал Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба и что он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.