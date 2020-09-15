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Адвокат сообщил о согласии ФСБ ознакомить Сафронова с материалами дела

Ведомости

Следователь ФСБ Александр Чабан удовлетворил ходатайство советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, об ознакомлении его с документами и материалами дела, которые доказывают его связь с чешской разведкой. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат Сафронова Иван Павлов. 

По его словам, следователь сообщил о том, что удовлетворил данное ходатайство еще в пятницу, 11 сентября, после чего, как ожидалось, материалы должны были быть представлены Сафронову в понедельник, 14 сентября. На эту дату следователь вызвал Сафронова в отдел для проведения следственных действий. Каких именно, Павлов не уточнил, сославшись на подписку о неразглашении. 

«Однако следователь нам так и не представил никаких материалов. Когда именно планируют представить [материалы], нам тоже не было сообщено», – сказал Павлов. 

Ранее Павлов сообщил, что следствие предложило Сафронову пойти на сделку и раскрыть имена источников его публикаций. 

«Мы такой вариант даже не рассматривали», – сказал Павлов, отметив, что «нельзя интересоваться источниками в рамках уголовного дела и одновременно говорить, что дело никак не связано с журналистской деятельностью Ивана».

Арест Ивану Сафронову продлен на три месяца

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» по-прежнему не понимает обвинения

Сегодня Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 декабря, отказав в удовлетворении жалобы защиты. 

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста до 7 декабря. Сафронов, который с мая 2020 г. является советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля. С тех пор он находится под арестом, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК. Статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Адвокаты просили судью принять решение о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. В Лефортовский суд 2 сентября было предоставлено более 140 личных поручительств и характеристик журналистов, правозащитников и политиков в поддержку Сафронова. Судья Мосгорсуда Елена Жигалева повторно рассматривать их не стала. Заседание проходило в закрытом режиме, родственники и пресса смогли присутствовать только на оглашении решения суда.

Как ранее сообщал Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба и что он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных