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Мясников посоветовал Навальному не скрывать от России результаты анализов

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Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального дать согласие на предоставление России результатов своих анализов. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

«Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации», – написал Мясников. По его словам, это будет лучше и для Германии, и для России, и для самого Навального. «Остановишь нагнетание обстановки, предотвратишь несправедливые санкции против своей страны, сделаешь, наконец, правильный поступок», – подчеркнул Мясников.

Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, а спустя два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что местные власти рассматривают все варианты реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ранее по теме: Лавров: Запад в ситуации с Навальным перешел все рамки разумного

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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