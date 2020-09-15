Мясников посоветовал Навальному не скрывать от России результаты анализов
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального дать согласие на предоставление России результатов своих анализов. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.
«Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации», – написал Мясников. По его словам, это будет лучше и для Германии, и для России, и для самого Навального. «Остановишь нагнетание обстановки, предотвратишь несправедливые санкции против своей страны, сделаешь, наконец, правильный поступок», – подчеркнул Мясников.
Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, а спустя два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что местные власти рассматривают все варианты реакции на ситуацию с Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток – 2».