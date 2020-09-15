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Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

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Новые волны коронавируса будут наступать до тех пор, пока в стране не начнется массовая вакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик Российской академии наук (РАН) Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально. Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, отметил он.

В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвой COVID-19 стал 161 заболевший. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785.

Ранее по теме: Российские ученые не выявили значимых мутаций нового коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных