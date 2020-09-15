Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса
Новые волны коронавируса будут наступать до тех пор, пока в стране не начнется массовая вакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик Российской академии наук (РАН) Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».
«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», – цитирует Гинцбурга ТАСС.
Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально. Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, отметил он.
В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвой COVID-19 стал 161 заболевший. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785.