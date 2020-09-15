Гинцбург назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально. Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, отметил он.