В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Он подчеркнул, что клиническое использование вакцины начнется после завершения всех необходимых процедур, когда все эксперты, в том числе работающие в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении, «поставят свою подпись, когда мы будем уверены на 100%». По его словам, на это может потребоваться около месяца. «То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными», – добавил Пиневич.