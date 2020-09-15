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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

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Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича. 

«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли», – сказал Пиневич, отметив, что вакцину пока не испытывают на добровольцах. 

Он подчеркнул, что клиническое использование вакцины начнется после завершения всех необходимых процедур, когда все эксперты, в том числе работающие в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении, «поставят свою подпись, когда мы будем уверены на 100%». По его словам, на это может потребоваться около месяца. «То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными», – добавил Пиневич.

В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных