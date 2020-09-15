В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.
«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли», – сказал Пиневич, отметив, что вакцину пока не испытывают на добровольцах.
Он подчеркнул, что клиническое использование вакцины начнется после завершения всех необходимых процедур, когда все эксперты, в том числе работающие в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении, «поставят свою подпись, когда мы будем уверены на 100%». По его словам, на это может потребоваться около месяца. «То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными», – добавил Пиневич.
В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи.