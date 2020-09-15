Палестинские боевики совершили ракетный обстрел Израиля

Как пояснил представитель армии Израиля, система ПРО отразила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа. Агентство отмечает, что десятки палестинцев вышли протестовать возле здания ООН в Секторе Газа после того, как было подписано соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и двумя арабскими странами.