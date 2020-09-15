Палестинские боевики совершили ракетный обстрел Израиля
Палестинские боевики запустили несколько ракет по территории Израиля, пишет Reuters со ссылкой на израильскую армию. Атака совпала по времени с подписанием соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном в США.
По данным агентства, ракеты были запущены в сторону городов Ашкелон и Ашдод. В настоящее время известно о том, что врачи оказали медицинскую помощь двум жителям Ашдода, которые получили легкие ранения от разлетевшегося после удара ракеты стекла.
Как пояснил представитель армии Израиля, система ПРО отразила одну из ракет, выпущенных из Сектора Газа. Агентство отмечает, что десятки палестинцев вышли протестовать возле здания ООН в Секторе Газа после того, как было подписано соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и двумя арабскими странами.
Ранее сегодня в Белом доме в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Церемония состоялась в присутствии американского президента Дональда Трампа.