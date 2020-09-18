Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Правительство предложило сократить расходы на лекарства от редких болезней

Ведомости

Правительство планирует сократить затраты федерального бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний, сообщил РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг.

Согласно документу, с 2021 по 2023 г. расходы на дорогостоящие лекарства сократятся в среднем на 6,5 млрд руб. в год – 12%. За три года экономия составит около 19,5 млрд руб.

В России действует программа «14 высокозатратных нозологий», по которой дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний закупаются за счет федерального бюджета. Препараты могут получить россияне с гемофилией, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, муковисцидозом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей и пациенты после трансплантации органов или тканей.

17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с доходом больше 5 млн руб. в год. Дополнительные средства предлагается направить на лечение детей с редкими заболеваниями. Согласно документу, в случае принятия законопроекта бюджет будет дополнительно получать около 60 млрд руб. в год.

В начале августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей. Вскоре правительство утвердило правила субсидирования госзакупок, ввоза и доставки французского препарата онкаспар, который используется для лечения больных лейкозом детей.

Ранее по теме: Мишустин утвердил правила субсидирования препарата от лейкоза

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных