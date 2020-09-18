Правительство предложило сократить расходы на лекарства от редких болезней

17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с доходом больше 5 млн руб. в год. Дополнительные средства предлагается направить на лечение детей с редкими заболеваниями. Согласно документу, в случае принятия законопроекта бюджет будет дополнительно получать около 60 млрд руб. в год.