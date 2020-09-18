Правительство предложило сократить расходы на лекарства от редких болезней
Согласно документу, с 2021 по 2023 г. расходы на дорогостоящие лекарства сократятся в среднем на 6,5 млрд руб. в год – 12%. За три года экономия составит около 19,5 млрд руб.
В России действует программа «14 высокозатратных нозологий», по которой дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний закупаются за счет федерального бюджета. Препараты могут получить россияне с гемофилией, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, муковисцидозом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей и пациенты после трансплантации органов или тканей.
17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с доходом больше 5 млн руб. в год. Дополнительные средства предлагается направить на лечение детей с редкими заболеваниями. Согласно документу, в случае принятия законопроекта бюджет будет дополнительно получать около 60 млрд руб. в год.
В начале августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей. Вскоре правительство утвердило правила субсидирования госзакупок, ввоза и доставки французского препарата онкаспар, который используется для лечения больных лейкозом детей.