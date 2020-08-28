Мишустин утвердил правила субсидирования препарата от лейкоза

«Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Субсидия федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов», ‒ говорится в документе. Для покрытия расходов предприятия на доставку и хранение препарата правительство выделило субсидию в 273,5 млн руб. Всего в Россию доставят более 1500 упаковок препарата.