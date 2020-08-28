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Мишустин утвердил правила субсидирования препарата от лейкоза

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Правительство утвердило правила субсидирования госзакупок, ввоза и доставки французского препарата онкаспар, который используется для лечения больных лейкозом детей. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. 

«Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Субсидия федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов», ‒ говорится в документе. Для покрытия расходов предприятия на доставку и хранение препарата правительство выделило субсидию в 273,5 млн руб. Всего в Россию доставят более 1500 упаковок препарата.

В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами онкаспар и цитарабин, которые применяются при терапии лейкозов. В Минздраве объясняли перебои с поставками лекарств временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина.

Ранее по теме: Россия сняла ограничения на госзакупки иностранных лекарств для онкобольных

В начале августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных