Мишустин утвердил правила субсидирования препарата от лейкоза
Правительство утвердило правила субсидирования госзакупок, ввоза и доставки французского препарата онкаспар, который используется для лечения больных лейкозом детей. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Субсидия федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов», ‒ говорится в документе. Для покрытия расходов предприятия на доставку и хранение препарата правительство выделило субсидию в 273,5 млн руб. Всего в Россию доставят более 1500 упаковок препарата.
В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами онкаспар и цитарабин, которые применяются при терапии лейкозов. В Минздраве объясняли перебои с поставками лекарств временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина.
В начале августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей.