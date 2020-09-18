СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается на сайте СУ СКР по Москве.
«На основании представленных материалов ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», ‒ говорится в сообщении.
По данным следствия, вдова и дочь актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, а также крупной суммы денег.
Как отметили в ведомстве, сейчас следователи изучают выписки со счетов потерпевших, позднее будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов.
Актер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 г. в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. Он известен ролями в картинах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».