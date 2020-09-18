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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается на сайте СУ СКР по Москве.

«На основании представленных материалов ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», ‒ говорится в сообщении.

По данным следствия, вдова и дочь актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, а также крупной суммы денег.

Как отметили в ведомстве, сейчас следователи изучают выписки со счетов потерпевших, позднее будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов.

Актер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 г. в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. Он известен ролями в картинах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных