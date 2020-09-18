СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Актер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 г. в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. Он известен ролями в картинах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».