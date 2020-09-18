Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса
Израиль повторно ввел карантин из-за коронавируса минимум на три недели, сообщают «РИА Новости».
«В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников», — говорится в сообщении. Людям разрешено отдаляться от дома не более чем на километр, но только в ряде случаев — на работу, за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт, а также на акции протеста.
Кроме того, разрешено участвовать в религиозных церемониях и обрядах, заниматься спортом всей семьей, если для этого не требуется поездка на транспорте. Контролировать соблюдение карантина будут полицейские. По данным агентства, штраф за отсутствие маски в Израиле составляет 500 шекелей (около 11 000 руб)., за превышение допустимого количества людей в одном месте и за отход от дома более чем на километр — 1000 шекелей.
Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин, отмечает агентство. Ограничения сняли в мае, когда заболеваемость коронавирусом сократилась до единичных случаев в сутки. С июня число новых случаев заболевания начало расти и к середине сентября достигло почти 6000 в сутки.