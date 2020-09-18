Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса

«В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников», — говорится в сообщении. Людям разрешено отдаляться от дома не более чем на километр, но только в ряде случаев — на работу, за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт, а также на акции протеста.