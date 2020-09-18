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В Санкт-Петербурге несколько детей отравились парами хлора в бассейне

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Не менее пяти детей пострадали после инцидента в бассейне в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). По данным ведомства, пятеро детей были госпитализированы после занятий в бассейне.

«18 сентября 2020 года после проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены не менее 5 детей», — говорится в сообщении. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В связи с инцидентом региональное управление СК возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям  безопасности). Следствие проводит необходимые экспертизы и изымает документацию учреждения. Расследование дела продолжается. Подробностей инцидента СК не приводит.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявителей по делу, дети от 15 до семи лет отравились парами хлора. Состояние троих из них медики оценивают как средней степени тяжести, у двоих отравление диагностировано в лёгкой форме. В экстренных службах изданию сообщили, что выброс отравляющего вещества произошел на третьей дорожке бассейна Fitness House. «Фонтанка» также называет число в восемь пострадавших. Еще троим детям помощь была оказана на месте, их родители отказались от госпитализации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных