В Санкт-Петербурге несколько детей отравились парами хлора в бассейне

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявителей по делу, дети от 15 до семи лет отравились парами хлора. Состояние троих из них медики оценивают как средней степени тяжести, у двоих отравление диагностировано в лёгкой форме. В экстренных службах изданию сообщили, что выброс отравляющего вещества произошел на третьей дорожке бассейна Fitness House. «Фонтанка» также называет число в восемь пострадавших. Еще троим детям помощь была оказана на месте, их родители отказались от госпитализации.