Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит «вывозные рейсы», сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск)», — говорится в сообщении. Рейсы будут совершаться один раз в неделю. Также с 27 сентября возобновится авиасообщение с Южной Кореей (через Сеул).
Кроме того, в правительстве сообщили, что прекращают так называемые «вывозные рейсы», поскольку граждане России получили возможность вернуться в страну при помощи регулярных рейсов. «Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — добавили в пресс-службе.
В правительстве также подтвердили, что часть ранее отмененных «вывозных рейсов» уже заменили коммерческие рейсы «Аэрофлота».
Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят только транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.
В начале сентября Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, однако временные рамки не называлась. Позже глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что власти прорабатывают варианты открытия границ с Белоруссией до конца сентября.
С 1 августа международные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сначала авиасообщение разрешили с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительства в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.