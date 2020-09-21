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Матвиенко оценила уровень гендерного равенства в России

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Равенство между мужчинами и женщинами в России обеспечено в полной мере, заявила во время презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер» в ходе пресс-конференции в ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В нашей стране уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин, гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере: и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста», ‒ сказала она.

Матвиенко отметила, что сейчас число женщин, занимающих руководящие должности, увеличивается во всех сферах и на разных уровнях власти. При этом некоторые вопросы и проблемы остаются, отметила глава Совфеда. Она пояснила, что, хотя женщинам сейчас предоставлены широкие возможности, на практике они могли бы реализовываться лучше, считает чиновница.

Матвиенко отметила, что сейчас в России необходимо проводить работу по популяризации образа женщины-лидера. Она подчеркнула, что данный вопрос представляет особую важность для молодежи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных