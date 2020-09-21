Матвиенко оценила уровень гендерного равенства в России
Равенство между мужчинами и женщинами в России обеспечено в полной мере, заявила во время презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер» в ходе пресс-конференции в ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«В нашей стране уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин, гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере: и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста», ‒ сказала она.
Матвиенко отметила, что сейчас число женщин, занимающих руководящие должности, увеличивается во всех сферах и на разных уровнях власти. При этом некоторые вопросы и проблемы остаются, отметила глава Совфеда. Она пояснила, что, хотя женщинам сейчас предоставлены широкие возможности, на практике они могли бы реализовываться лучше, считает чиновница.
Матвиенко отметила, что сейчас в России необходимо проводить работу по популяризации образа женщины-лидера. Она подчеркнула, что данный вопрос представляет особую важность для молодежи.