Матвиенко оценила уровень гендерного равенства в России

«В нашей стране уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин, гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере: и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста», ‒ сказала она.