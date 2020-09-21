В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

В пресс-службе администрации добавили, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,1 балла. В настоящее время жертв и разрушений не выявлено, однако дежурные службы продолжают сбор информации о возможных последствиях произошедшего. Объекты коммунальной и другой инфраструктуры в Иркутске работают в штатном режиме.