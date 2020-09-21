В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 87 км к юго-западу от Иркутска, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter. В Иркутске в результате землетрясения ввели режим повышенной готовности, соответствующее поручение дал мэр города Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации города.
M5.3 #earthquake (#землетрясение) strikes 87 km SW of #Irkutsk (Russian Federation) 21 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/gDOjKjW1Pr— EMSC (@LastQuake) September 21, 2020
«Землетрясение силой 5-6 баллов ощутили жители Иркутска ночью 22 сентября. Подземные толчки были зафиксированы в 21.05 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Култук», — указано в сообщении на странице администрации в социальной сети.
В пресс-службе администрации добавили, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,1 балла. В настоящее время жертв и разрушений не выявлено, однако дежурные службы продолжают сбор информации о возможных последствиях произошедшего. Объекты коммунальной и другой инфраструктуры в Иркутске работают в штатном режиме.