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Иностранцам с родственниками в России могут продлить визы до года

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Иностранцам, у которых есть близкие родственники в России, смогут оформлять многократные долгосрочные визы на срок до одного года. Такой законопроект правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, оформить визу на год смогут супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные, родные и сводные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки россиян, которые являются гражданами других стран. В пояснительной записке отмечается, что по действующим правилам иностранцы могут находиться в России по такой визе не более 90 дней в каждый период из 180 дней. Правительство предложило снять ограничение и разрешить иностранцам находиться в стране весь период действия визы.

16 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах изменить правила въезда в Россию иностранцам с родственниками-россиянами. С 7 сентября Россия разрешила иностранцам, у которых есть в собственности жилье на территории страны, выступать принимающей стороной и регистрировать других лиц без российского гражданства в своих квартирах. Ранее иностранцы имели право регистрировать в своей квартире только себя. Исключения были для высококвалифицированных специалистов, которые могли зарегистрировать в квартире членов своей семьи.

Ранее по теме: Правительство изменит правила въезда в страну для родственников россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных