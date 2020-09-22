Иностранцам с родственниками в России могут продлить визы до года
Иностранцам, у которых есть близкие родственники в России, смогут оформлять многократные долгосрочные визы на срок до одного года. Такой законопроект правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.
Согласно документу, оформить визу на год смогут супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные, родные и сводные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки россиян, которые являются гражданами других стран. В пояснительной записке отмечается, что по действующим правилам иностранцы могут находиться в России по такой визе не более 90 дней в каждый период из 180 дней. Правительство предложило снять ограничение и разрешить иностранцам находиться в стране весь период действия визы.
16 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах изменить правила въезда в Россию иностранцам с родственниками-россиянами. С 7 сентября Россия разрешила иностранцам, у которых есть в собственности жилье на территории страны, выступать принимающей стороной и регистрировать других лиц без российского гражданства в своих квартирах. Ранее иностранцы имели право регистрировать в своей квартире только себя. Исключения были для высококвалифицированных специалистов, которые могли зарегистрировать в квартире членов своей семьи.