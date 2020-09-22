Иностранцам с родственниками в России могут продлить визы до года

16 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах изменить правила въезда в Россию иностранцам с родственниками-россиянами. С 7 сентября Россия разрешила иностранцам, у которых есть в собственности жилье на территории страны, выступать принимающей стороной и регистрировать других лиц без российского гражданства в своих квартирах. Ранее иностранцы имели право регистрировать в своей квартире только себя. Исключения были для высококвалифицированных специалистов, которые могли зарегистрировать в квартире членов своей семьи.